السراج يلتقي السفير الإيطالي لبحث التعاون المشترك بين البلدين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي، لبحث آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، آفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي الذي استهدف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات، إضافة على بحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.

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