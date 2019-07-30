السراج: الحرب في طرابلس ستنتهي بهزيمة حفتر ومليشياته

ليبيا – رد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج على تقارير حصول حكومته على دعم عسكري من تركيا خلال المعارك في طرابلس ، مؤكداً أن حكومته في حالة دفاع عن النفس وتتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسباً حسب تعبيره .

السراج قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء رداً على سؤال حول مساعدات عسكرية ميدانية تتلقاها حكومة الوفاق من أنقرة :”أولا تلقت القوات المعتدية ووفقاً لتصريح المبعوث الأممي والعديد من التقارير الأمنية أسلحة من كافة الأنواع على مدار السنوات الثلاث الماضية من قبل عدد من الدول باتت معروفة للجميع، وكما ذكرت أن هذا الكم الكبير من الأسلحة هو من شجع المعتدي على الهجوم على طرابلس”.

وتابع السراج :”هذا يعدخرقاً للحظر المفروض من مجلس الأمن ولقد نبهنا إلى ذلك مراراً وفي كل المحافل الدولية التي شاركنا فيها مطالبين بوقف هذا الخرق أو السماح لنا بالتسلح”.

وأضاف :”نحن في وضع دفاع عن النفس نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق”.

رئيس المجلس الرئاسي إدعى أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر حصلت على كم كبير من الأسلحة من دول مختلفة وذلك ما شجع الهجوم على العاصمة ، زاعماً بأن بوادر انتهاء الحرب في طرابلس تلوح في الأفق وسوف تنتهي بهزيمة من وصفهم بـ” قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

وأردف :”بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قوات الوفاق من تقدم وستنتهي الحرب مع دحر المعتدي ليعود الليبيون إلى مسار التسوية التي استهدف العدوان تقويضها”، لافتا في هذا السياق أنه تقدم لليبيين بجميع مكوناتهم وفي كل المناطق بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة والوصول إلى وضع سياسي مستقر.

وشدد السراج على أنه لا توجد وساطات لإنهاء الحرب بل بيانات ودعوات من قيادات عدد من الدول بضرورة وقف القتال والعودة لمسار التسوية السياسية. وإستطرد السراج: “لم نعتدى على أحد ومطلب وقف القتال يوجه للقوة المعتدية نحن نمارس حقا شرعيا سياديا بالدفاع عن مواطنينا ومدينتنا وأمل الليبيين في إقامة دولة مدنية ديموقراطية.. وليس مطلوبا منا وفقا للقانون أن نتوقف بل المعتدي هو من يجب أن يرغم على وقف الاعتداء والانسحاب إلى مواقعه التي انطلق منها “. رئيس المجلس الرئاسي زعم أن الحرب في شهرها الرابع وتعتبر عملية انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة، مضيفاً :” لقد توهم المعتدي بعد تلقيه كما هائلا من الأسلحة على مدى سنوات أن الحرب ستكون نزهة وان باستطاعة مليشياته دخول طرابلس خلال 24 ساعة” .

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