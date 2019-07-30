السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

صعد الدولار الأميركي على نحو طفيف أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مسجلا 1.4054 دينار، مقابل 1.404 دينار أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 1.5654 دينار ، مقابل 1.5621 دينار، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.7082 دينار، مقابل 1.7371 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

إقرأ أيضا: الدينار يصعد أمام العملات الدولية مع إعلان «المركزي» موعد صرف منحة أرباب الأسر

وتشهد العملة اليابانية استقرارًا ملحوظًا، إذ سجل متوسط سعر صرف الين 1.29 دينار، في حين ارتفع اليوان الصيني إلى 0.204 دينار، مقابل 0.2038 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، زاد متوسط سعر الريال السعودي ليسجل اليوم 0.3747 دينار، مقابل 0.3744 دينار أمس الإثنين، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3827 دينار، مقابل 0.3823 دينار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا