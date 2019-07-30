البعثة الأممية تقدم معدات إزالة المخلفات الحربية إلى ليبيا

قامت إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بتسليم جهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية الليبية معدات مخصصة لأغراض إدارة مواقع الحوادث.

وحضر حفل التسليم الذي أقيم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ورئيس جهاز البحث الجنائي ونائبه إضافة إلى عدد من المسؤولين المرموقين في إدارة البحث الجنائي وممثلين عن إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والبعثة.

وأوضحت البعثة الأممية، أن الخطوة التي جاءت بدعم من حكومة كندا، سيكون لها دور هام في دعم الأعمال التفصيلية التي يضطلع بها جهاز المباحث الجنائية للمساعدة في التخفيف من التهديد المميت بسبب العبوات الناسفة.

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