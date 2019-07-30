اشتباكات عنيفة بمحور عين زارة وقوات الجيش الوطني تتقدم

قالت مصادر عسكرية أن الاشتباكات العنيفة تجددت بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات بعين زارة تسمع بوضوح في منطقة الغرارات.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني تسجل تقدماً ملحوظاً في محور عين زارة وتسيطر على مواقع جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة سيطرت على الاربع الشوارع.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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