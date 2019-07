البيضاء.. ورشة عمل للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

نظم المكتب الإعلامي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، التابعة للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، ورشة عمل ناقش فيها أعضاء المكتب أهم التحديات التي تواجه اللجنة، وكيفية الخروج بأفكار من شأنها ضمان تغطية الانتخابات، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتثقيف الناخبين والمرشحين بأهم أسس ومعايير العملية الانتخابية بطرق مهنية.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة ورش عمل أخرى تحضيرا لانتخاب أول بلدية تابعة للحكومة المؤقتة.

