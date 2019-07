قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، إنها قامت بتوفير ممر آمن لأكثر من ألفين ومئتين وثماني عشرة عائلة من مناطق الاشتباكات المسلحة في ضواحي العاصمة.

وأضافت الجمعية خلال مؤتمر صحفي لأحد مسؤوليها، أن الجمعية تعاملت مع ألف وسبع وأربعين حالة إسعاف، خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وتلقت أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثمانين بلاغا من مدنيين.

