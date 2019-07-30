مكتب إعلام اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالمؤقتة ينظم لقاء عمل

بنغازي-العنوان

ناقش المكتب الإعلامي الخاص باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المؤقتة أمس الإثنين، أهم التحديات التي ستواجه اللجنة وكيفية الخروج بأفكار ومقترحات من شأنها ضمان تغطية الانتخابات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، ناقش اللقاء الذي نظمه المكتب الإعلامي تثقيف الناخبين والمرشحين بأهم أسس ومعايير العملية الانتخابية بطرق مهنية.

يشار إلى أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد لقاءات عمل وبروفات وسيناريوهات، تحضيرا لانتخاب أول بلدية تابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

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