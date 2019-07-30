التطورات العسكرية تجمع السراج بالسفير الإيطالي

بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن اللقاء الذي عقد في طرابلس تناول أيضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين وبعض الملفات الهامة، في حين جدد السراج الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس.

ووفق المكتب الإعلامي، فقد جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق، وموقفها الرافض للاشتباكات المسلحة في طرابلس وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين.

وناقش السراج وقاليماردي تداعيات القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات، إضافة إلى سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.

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