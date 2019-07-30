الثني يوجّه بحل مختنقات بلدية بني وليد

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لبلدية بني وليد لضمان توفير المعيشة الكريمة للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر الحكومة في قرنادة مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووكيل عام وزارة الدفاع والمكلف بتسيير مهام الوزارة اللواء يونس فرحات، وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد بشير عجاج، وعضو المجلس التسييري خيري سالم المهدي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن المجتمعين ناقشوا المختنقات التي تواجه البلدية في كافة القطاعات وخاصة قطاعات التعليم والصحة والمياه، حيث وجه الثني تعليماته بحلها.

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