الثني يطلع على المختنقات التي تواجه بلدية بني وليد

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد بشير عجاج المختنقات التي تواجه البلدية في كافة الفطاعات بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاكل التي تواجه البلدية في كافة القطاعات و خاصة قطاعات التعليم الصحة والمياه حيث اعطى الثني تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للبلدية لضمان توفير المعيشة الكريمة للمواطن.

هذا وحضر الإجتماع كل من وكيل عام وزارة الدفاع والمكلف بتسيير مهام الوزارة اللواء يونس فرحات وعضو المجلس التسييري خيري سالم المهدي ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية