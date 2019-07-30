المباحث الجنائية تتلقى معدات لكشف العبوات الناسفة

سلّمت إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، اليوم الثلاثاء، جهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، معدات مخصصة لـ”أغراض إدارة مواقع الحوادث”، بدعم من كندا.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في “فيسبوك”، إن هذه المعدات ستلعب دورا في دعم الأعمال التفصيلية التي يقوم بها جهاز المباحث الجنائية للمساعدة في التخفيف من تهديد العبوات الناسفة.

وأضافت أن حفل التسليم الذي أقيم اليوم في مقر البعثة بطرابلس، حضره الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ورئيس جهاز البحث الجنائي ونائبه، وعدد من المسؤولين المرموقين في إدارة البحث الجنائي، وممثلين عن إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والبعثة.

وأشارت البعثة إلى أن شهر أبريل أكمل 16 ضابطا ليبيا تدريبات على إدارة موقع الحادث، نظمتها الإدارة المعنية بالألغام أيضا بدعم من الحكومة الكندية.

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