أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير تعليماته بالشروع في بيع 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وبين مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن تعليمات الكبير جاءت بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

