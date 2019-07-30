شرتيل يطالب البعثة الأممية بمغادرة البلاد

دعا عضو اللجنة الإعلامية بمخيم مهجري تاورغاء بقرارة القطف، أحمد شرتيل، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمغادرة البلاد.

وأكد شرتيل في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الأمم المتحدة لا تريد الحلول في ليبيا وإنما هدفها زيادة المشكل من أجل النفط، قائلا “ما وجعهم منذ بداية الحرب في ليبيا هو النفط فلا تنتظروا منهم الحلول، وأنادي كل وطني غيور بأن يرفع شعار في وجه بعثة الامم المتحدة لدعم في ليبيا نطالبهم بمغادرة الوطن”، وأضاف “سلامة لم يقدم الحقيقة لمنظمته ولم يكشف عن الخارجين عن القانون الذين يقصفون الأحياء الآمنة مِمَّا سبب حالة ذعر بين الأهالي وخلف على إثرها ضحايا من مخيم الفلاح لنازحي تاورغاء”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، قد قدم أمس الاثنين إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

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