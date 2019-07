بدعم كندي.. الأمم المتحدة تسلم داخلية الوفاق معدات إزالة المخلفات الحربية

أعلنت إدارة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسليم جهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق معدات مخصصة لأغراض إدارة مواقع الحوادث.

وقالت البعثة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المعدات جاءت بدعم من حكومة كندا، مضيفا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، وعددا من المسؤولين بوكالة التحقيق الجنائي، حضروا حفل التسليم الذي أقيم في مقر البعثة في طرابلس.

بينت البعثة الأممية، أن الخطوة التي جاءت بدعم من حكومة كندا، سيكون لها دور هام في دعم الأعمال التفصيلية التي يضطلع بها جهاز المباحث الجنائية للمساعدة في التخفيف من التهديد المميت بسبب العبوات الناسفة.

