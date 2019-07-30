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المجلس الاستشاري: إحاطة سلامة فيها الكثير من المغالطات وتثير الشكوك حول حيادية عمل بعثته

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن مجلس الدولة الاستشاري اليوم الثلاثاء بأن رئاسته تدارست مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم أمس الاثنين.

جانب من اجتماع رئاسة المجلس الاستشاري بشأن احاطة غسان سلامة

المجلس الاستشاري أوضح في بيان صحفي بأنه يعمل على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبين ما جاء في هذه الإحاطة مما وصفها بـ”المغالطات”  بخصوص تقييم الوضع في ليبيا.

وأكد المجلس في ختام بيانه بان ما وصفها بـ”المغالطات” تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عمل البعثة الأممية ، مدعياً بأنها انحرفت بشكل واضح عن الدور المناط بها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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