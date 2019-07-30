العقوري: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا الآن

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا الآن، مشيرا إلى أن هذا المجتمع هو من فرض على الشعب الليبي حكومة من خارج الشرعية، وهو من أوصل الأزمة إلى التفاقم.

وحول حديث سلامة بأن الليبيين يقاتلون نيابة عن دول أخرى، أكد العقوري أن الليبيين يقاتلون الإرهاب المصدر من هذه الدول الأجنبية.

وأضاف رئيس لجنة الخارجية، أن حكومة السراج هي التي تجلب المرتزقة، وهي من استخدم الطائرات المسيرة، وهذا بشهادة سلامة، مؤكدا أن هذه التصرفات يعاقب عليها القانون الدولي، وتعتبر خرقا للأعراف الدولية والإنسانية لقرارات مجلس الأمن.

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