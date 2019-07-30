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العقوري: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا الآن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا الآن، مشيرا إلى أن هذا المجتمع هو من فرض على الشعب الليبي حكومة من خارج الشرعية، وهو من أوصل الأزمة إلى التفاقم.

وحول حديث سلامة بأن الليبيين يقاتلون نيابة عن دول أخرى، أكد العقوري أن الليبيين يقاتلون الإرهاب المصدر من هذه الدول الأجنبية.

وأضاف رئيس لجنة الخارجية، أن حكومة السراج هي التي تجلب المرتزقة، وهي من استخدم الطائرات المسيرة، وهذا بشهادة سلامة، مؤكدا أن هذه التصرفات يعاقب عليها القانون الدولي، وتعتبر خرقا للأعراف الدولية والإنسانية لقرارات مجلس الأمن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • jhkl;ujkl;ilokj
    زيدهم دمر كل شي معاك معاك لعند النصر يامشير فانت الولي امرنا الشرعي
    يامشير زيدهم ماتوقف الحرب الا مسح طرابلس باكمها
    الجميع تلاميذ عند المشير فهو ولي الامر الشرعي مثل السيسي في مصر والمشير حفتر في ليبيا
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي المرج ـ ليبيا ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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