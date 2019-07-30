بالتشاور مع الكبير.. السراج يقرر تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

ليبيا – أصدر رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء قراره رقم 1 لسنة 2019 بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي.

السراج أوضح في قراره بان هذا التغيير في سعر الصرف جاء بعد تشاوره مع محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير ، مبيناً بأن هذا القرار يأتي لدواعي المصلحة العامة حسب قوله.

وأوضح السراج في المادة الثانية من قراره بأن قيمة الصرف الجديدة ستحدد بما نسبته 163% من قيمة مبيعات النقد الاجنبي ، وفقاً للنشرة اليومية لاسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر يومياً من مصرف ليبيا المركزي .

وطالب السراج الجهات المعنية بالعمل بهذا القرار ابتداءً من 4 اغسطس المقبل ، داعياً الجهات المختصة بتنفيذه.

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