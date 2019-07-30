لبحث التطورات العسكرية والأمنية والتعاون المشترك .. السراج يلتقي السفير الإيطالي بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرض رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال لقائه بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غاليمالدي، عددًا من الملفات الهامة وآخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

السراج أكد خلال اللقاء اليوم على ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس.

فيما جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق، مؤكدًا موقف بلاده الرافض للعدوان وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين».

وبحث الطرفين آفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي للقوات المعتدية الذي استهدف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات .

كما ناقش الجانبان سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي .

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