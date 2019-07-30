“السراج” يقرر خفض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخفيض قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم “1” لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .

ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته “138%” من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي .

وشدد القرار على ضرورة العمل به اعتبارًا من الرابع من أغسطس المقبل، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، بحسب نص القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24