المجلس الاستشاري: سنرد على مغالطات إحاطة سلامة بخصوص تقييم الوضع في ليبيا

بحث مكتب الرئاسة بالمجلس الاستشاري، مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، اليوم الثلاثاء، الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا أمس الاثنين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن المجلس يعمل على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبين ما جاء في هذه الإحاطة من مغالطات بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، والتي تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عملها والانحراف الواضح عن الدور المناط بها.

