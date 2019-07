الرئاسي يعلن خفض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%، بدلًا عن نسبة 183% التي كانت محددة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018.

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2019 الصادر، اليوم الثلاثاء، على أن «تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته (163%) من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي».

وجاء بالمادة الثالثة من قرار السراج، ضرورة العمل به اعتبارًا من الرابع من أغسطس المقبل، داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه.

