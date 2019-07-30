الوفاق تبحث عن مخرج لـ”أزمة النظافة” بطرابلس

ما تزال طرابلس تعاني من سوء خدمات النظافة على الرغم من محاولات حكومة الوفاق العديدة لتجاوز الأزمة القائمة منذ عدة سنوات.

وناقش الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركات العامة لخدمات النظافة، اليوم الثلاثاء، المعوقات والمشاكل التي تواجه الشركات من ناحية العمل والمشاكل المالية وضعف رواتب العاملين فيها.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه وزير الحكم المحلي ورئيس الجمعية العمومية الدكتور ميلاد الطاهر، وكيل وزارة الحكم المحلي ووكيل وزارة الإسكان ووكيل وزارة المالية ورئيس هيئة الميزانية.

وأكد الطاهر على ضرورة تزويد الجمعية العمومية بمعلومات وبيانات مفصلة عن عدد العمالة العارضة الموجودة في فروع شركات الخدمات العامة طرابلس.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، فقد أكد الاجتماع على إيجاد معايير المخصصات المالية من خلال إعداد اللوائح التنظيمية والتدريبية من قبل مجلس إدارة الجمعية العمومية للشركة، وإعداد مقترح جدول المرتبات المقترحة من الجمعية العمومية وتصورعام على الميزانية العمومية لسنة 2020.

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