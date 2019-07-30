أميركا تحذر ليبيا من “عودة الإرهاب”

قالت الولايات المتحدة إن الحرب المتواصلة في طرابلس منذ أبريل الماضي تتيح الفرصة للإرهابيين بإعادة تجميع صفوفهم، مضيفة أن عودة الإرهاب يشكل مصدر تهديد لإنتاج النفط وللوضع الإنساني المتدهور.

وطالبت الممثلة الأميركية لدى الأمم المتحدة للإدارة والإصلاح، السفيرة شيريث نورمان شاليه، بوقف إطلاق النار “فورا” والعودة العاجلة لعملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة.

ووفق مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأيركية، فقد دعت السفيرة إلى العمل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بطريقة بناءة ومع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى حلّ سياسي طال انتظاره لهذه الأزمة.

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