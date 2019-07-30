عمران تدعو للاتجاه نحو عرض مشروع الدستور على الاستفتاء لحل الأزمة الليبية

جددت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، تأكيدها على أهمية الاتجاه نحو عرض مشروع الدستور على الاستفتاء لبناء الدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون.

وقالت عمران في ورقة تحليلية خصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “في مثل هذا اليوم قبل عامين أصدرت الهيئة التأسيسية مشروع الدستور الذي حاصرته الخلافات قبل أن تولد هذه الهيئة، تم تأسيس الهيئة وانتخاب اعضاؤها من ذوي الخبرة بمختلف تخصصاتهم القانونية والعلوم السياسية والهندسية والطبية والتاريخية وغيرها وألتئم شملها وعقدت جلساتها، وقد مورست عليها الكثير من الضغوطات ووضعت امامها العراقيل اللوجستية والسياسية والقانونية الخ، وحاول الكثيرون اقحام الهيئة داخل آتون التجاذبات والصراعات السياسية التي تمر بها البلاد، وبرغم اختلافات الاعضاء وتباين انتماءاتهم السياسية والفكرية استطاعوا بعد طول نقاش وحوار وتناظر الوصول لصيغة تتضمن رؤى مشتركة لكل ما يهم الليبيين توافقوا عليها انتجت مشروع للدستور، وقد واكب هذه المسيرة خبراء دوليين ومحليين ونخب سياسية واجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني كانت ملاحظاتهم وتوجيهاتهم اسقاطات واضحة على مايرتأيه الشعب الليبي في دستوره الدائم”.

وتابعت، “قد وضع مجلس النواب العراقيل امام اكمال المسار التأسيسي وعرض المشروع على الاستفتاء استنادا الى حجج وتضليلات تهدف في مجملها الى استمرار المراحل الانتقالية بكل ما تحمله من تشظي وانقسام وفوضى ومصادرة حق الليبيين في ممارسة حقهم المشروع حيال دستورهم الدائم، وتم ادخال مشروع الدستور في المناكفات السياسية بين الاجسام الانتقالية. وقد أدرك الليبيين أهمية وجود دستور للدولة بالنظر الى تجارب الدول المجاورة كالتجربة التونسية الذي كان لوجود دستورها دور كبير في ارساء الأمن والاستقرار وسد باب الخلاف والانقسام، ولازلنا نؤمن بأنه لابد لليبيا للخروج من المحنة العصيبة التي تمر بها أن يتم الاتجاه نحو عرض مشروع الدستور على الاستفتاء والاحتكام لقاعدة دستورية تكون هي الاساس الحاكم بين الليبيين واللبنة الاساسية نحو بناء الدولة المدنية التي ننشدها جميعا دولة المؤسسات والقانون”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا