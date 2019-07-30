رئيس هيأة رعاية أسر الشهداء يطلع على سير العمل بمخازن المنطقة العسكرية بنغازي

العنوان_بنغازي

امتثالا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر في دعم أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة قام رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين عميد ركن غيث الشريدي بزيارة إلى مخازن المنطقة العسكرية بنغازي للوقوف على سير عمل توزيع السلع التموينية المخصصة لأسر الشهداء والمفقودين بنغازي المركز .

وأكد الشريدي أن العمل مستمر حتى يتم توزيع كافة السلع التموينية المخصصة للأسر ، من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي :” منذ انطلاق اللجنة المكلفة من قبل الهيئة تم توزيع السلع المخصصة لأكثر من 700 أسرة خلال الأيام الثلاثة الماضية ولازال العمل جارياً.

وأكد المالكي ” بأن فئة ذوي الإعاقة المستديمة بنغازي المركز سيتم مباشرة العمل عليها بعد الانتهاء من حصص أسر الشهداء والمفقودين أما فيما يخص باقي المناطق خارج بنغازي سيتم الإعلان عن موعد التوزيع في القريب العاجل بعد التنسيق بين هيأة الشهداء وهيأة الإمداد والتموين.

وناشد المالكي أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع الهيأة ومكاتبها التابعة لها في نطاق البلديات حتى يتسنى للهيأة القيام بعملها على أكمل وجه.

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