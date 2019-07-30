رئيس لجنة الأزمة يؤكد توفر الوقود وتشغيل 14 محطة على مدار 24 ساعة

أكد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، العميد محمد فتح الله أن الوقود «متوفر بكميات كبيرة، في كافة المحطات»، وأن «عمليات التزويد تسير بشكل طبيعي»، مشيرًا إلى أنه «توجد 14 محطة تشتغل طيلة الأربع والعشرين ساعة».

جاء تأكيد العميد محمد فتح الله خلال اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي في طرابلس مع أعضاء اللجنة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «تناول آليات متابعة سير تزويد محطات الوقود، ومتابعة أي تجاوزات أومشاكل بالخصوص، بغية معالجتها».

وأضافت أن رئيس اللجنة، العميد محمد فتح الله أكد خلال الاجتماع استمرار ضخ الوقود عن طريق شركة الزاوية لتكرير النفط، ومستودع شركة البريقة بطريق المطار، منوهًا إلى أن الناقلة «أنوار ليبيا» موجودة بميناء طرابلس وعلى متنها 28 مليون لتر بنزين.

كما أفاد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود بأن هناك ناقلة أخرى ترسو بميناء شركة الزاوية، وعلى متنها 32 مليون لتر، من وقود الديزل، مؤكدًا أنه «لا توجد حاليًا أى معوقات بخصوص تزويد الوقود» وفق إدارة التواصل والإعلام.

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