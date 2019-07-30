إطلاق حملة لتوفير الأضاحي للفقراء في سبها

أطلق صندوق الزكاة فرع سبها حملة لجمع الأضاحي بهدف توفيرها للفقراء المسجلين بالصندوق، حيث باشرالمكتب بالحملة على أن تستمر إلى آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفق إعلان نشرته بلدية سبها، فإن المكتب يستقبل التبرعات سواء نقدية أو صكوك أو عينية كالتبرع بالأضاحي، وسيتم استلامها في مكتب صندوق الزكاة الكائن بدائري القرضة خلف مركز الشرطة.

وقال المكتب إن “الدعوة عامة وموجهة لأهل الخير من أجل تقديم يد العون والمساعدة لإدخال الفرحة والسرور لهذه الأسر”.

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