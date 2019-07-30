دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث سير عمل بلدية براك وآليات حلحلة المختنقات التي تواجه عملها

قرنادة 30 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء سير العمل ببلدية براك في الجنوب الليبية واحتياجاتها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل فيها وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية السيد الجيلاني علي الجيلاني، بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة وحضره أيضا عضو المجلس التسييري لبلدية براكك السيد عبدالرحيم إبراهيم عبدالكريم، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس، سير عمل المجلس التسييري والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمله.

كما ناقش الاجتماع كيفية وضع الحل الأمثل لمشاكل بلدية براك لضمان سير العمل على الوجه الأمثل، وكذلك بحث كافة المختنقات التي تواجه البلدية، صادرا دولته التعليمات لتوفير لكافة احتياجات البلدية .(وال – قرنادة) ع ع

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