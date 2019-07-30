دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير العمل ببلدية بني وليد ويبحث آليات حلحلة مختنقاتها

قرنادة 30 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير العمل ببلدية بني وليد وآليات حلحلة المختنقات التي تواجه عملها وذلك خلال اجتماع برئيس المجلس التسييري للبلدية السيد بشير عجاج بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووكيل عام وزارة الدفاع – المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات .

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي حضره أيضا عضو المجلس التسييري لبلدية بني وليد السيد خيري سالم المهدي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، المختنقات التي تواجه البلدية في كافة القطاعات، وخاصة قطاعات التعليم والصحة والمياه.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للبلدية لضمان توفير المعيشة الكريمة للمواطن. (وال – قرنادة) ع ع

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