دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على مستجدات سير العمل بوزارة العمل

قرنادة 30 يوليو 2019 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على مستجدات سير العمل بوزارة العمل، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي الوزير الدكتور مسعود صوة.

وناقش دولته خلال الاجتماع مع معالي وزير العمل بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر سير عمل الوزارة، والعراقيل التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لها.

كما ناقش دولته مع الوزير ملف الباحثين عن العمل و كيفية توفير فرص العمل المناسبة لهذه الفئة بما يكفل الاستفادة من خدماتهم للوطن. (وال – قرنادة) ع ع

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