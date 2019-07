جددت إدارة نادي الاتحاد عقد مهاجمها أكرم الزوي لموسم جديد ليستمر مع الفريق الموسم المقبل، حيث التحق اللاعب بتدريبات الفريق التي تقام بملعب عبدالرحمن أبوشواشي.

وتحصل اللاعب على عدة عروض خارجية وداخلية، لكنه قرر الاستمرار مع الاتحاد لموسم جديد في مركز خط الهجوم.

The post الاتحاد يُجدد عقد أكرم الزوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية