الحضيري: الوطنية للنفط مؤسسة مختطفة

سلط الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، الضوء على اللقاء الذي عقد بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال السفارة الامريكية بليبيا هاريس جوش، لبحث الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا.

وقال الحضيري في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، تعليقا على الخبر “لن تزدهر المؤسسة الوطنية للنفط في ظل هذه الادارة التي تبث فشلها في مجالات عدة ومنها، انعدام أي نشاط للاستكشاف وعدم الاهتمام بالمصافي ومصانع البتروكيماويات، وعقود النفط الخام المشبوهة، ناهيك عن السمسرة مع شركات ليس لها تاريخا مع المؤسسة، وعدم احترام الدور الذي يقوم به الشركاء التقليديين والذين يعانون مع رأس المؤسسة الحالي وأعضاء ادارته، والعبث بلائحة العقود الادارية وعدم احترامها، اما عن التعيينات الجهوية والمناطقية والأنانية حدث ولا حرج، ولا زلنا نؤكد ونصر أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة تجارية صناعية اقتصادية ولا علاقة لها بالسياسة وإنها مختطفة لمصالح شخصية ليس الا، عموما وحتى في غياب الرقابة والمحاسبة لن تنطلي علينا ولن تمر بلا محاسبة في وقتها”، وذلك بحسب تعبيره.

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