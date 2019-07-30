مجلس وزراء بالحكومة الليبية المؤقتة يصدر قرارات بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الشويرف

قرنادة 30 يوليو 2019( وال ) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء قرار بخصوص تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الشويرف .

ونص القرار رقم ( 540) لسنة 2019م في مادته الأولى بتسمية أحمد محمد أبو القاسم رئيسا للمجلس التسييري، وعضوية كلا من منصور عبد القادر نصر، والصغير على لامين، ومحمد حسين أبو شناف، وعامر أمراجع عبد السلام، وعادل نصر خليفة، وأمل منصور أبوبكر .

وشدد القرار في فقرته الثانية على ضرورة العمل به ن تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الصفحات الرسمية . (وال – قرنادة) ع ع

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