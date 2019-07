راس لانوف تعلن استعدادها لاستقبال أول شحنة من غاز الإيثيلين

أعلنت شركة راس لانوف للنفط والغاز استعدادها لاستقبال أول شحنة من غاز الايثيلين، في إطار التجهيز لإعادة تشغيل مصنع الاثيلين وفق الخطة الرئيسية لتشغيله.

ووضعت الشركة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال شحنة غاز الايثلين. وتعد هذه الخطوة الأهم والأخطر في إعادة تشغيل المجمع الصناعي كون غاز الايثيلين يعتبر من الغازات السريعة الانفجار على الرغم من أن رأس لانوف قامت بتفريغ آخر مخزون لها في ألفين وأربعة عشر، خوفا من حدوث أي انفجار ناتج عن الاشتباكات.

