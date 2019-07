بحث آليات متابعة تزويد المحطات بالوقود

عقد صباح اليوم بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي، اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود، برئاسة مدير إدارة الأمن المركزي، ورئيس لجنة أزمة الوقود، “محمد فتح الله” وكافة أعضاء اللجنة، لبحث آليات متابعة سير تزويد محطات الوقود، ومتابعة أي تجاوزات أو مشاكل بالخصوص، بغية معالجتها.

وأفاد رئيس اللجنة، أن الوقود متوفر بكميات كبيرة، في كافة المحطات، وإن عمليات التزويد تسير بشكل طبيعي، كما توجد 14 محطة تشتغل طيلة الأربع والعشرين ساعة.

الجدير بالذكر أن الضخ يتم عن طريق شركة الزاوية لتكرير النفط، ومستودع شركة البريقة بطريق المطار، كما تتواجد الناقلة “أنوار ليبيا” بميناء طرابلس وعلى متنها 28 مليون لتر بنزين.

كما أفاد رئيس اللجنة بأن هناك ناقلة أخرى ترسو بميناء شركة الزاوية، وعلى متنها 32 مليون لتر، من وقود الديزل، ولا توجد حاليًا أى معوقات بخصوص تزويد الوقود.

