السراج يبحث مع السفير الإيطالي التعاون المشترك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي، لبحث آخر التطورات، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية، و سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.

