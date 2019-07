بعد إحاطته أمام مجلس الأمن.. الشح: أي سياسي يلتقي سلامة “متآمر”

انتقد ‏المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، أشرف الشح، إحاطة المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة،‎ في مجلس الأمن، الإثنين، معتبرا أي سياسي يلتقي سلامة ”المتأمر”.

وأعرب الشح، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لإحاطة سلامة، مؤكدا أن أي سياسي ليبي يلتقيه أو يتعاطى معه سوف ينظر إليه كمتآمر .

ولفت الشح، إلى أنه لا يمكن القبول بما اسمها بـ ”المهادنة عندما يموت الأبطال دفاعا عن قضية عادلة”.

ودعا سلامة، أمس الإثنين، في إحاطته حول ليبيا في جلسة لمجلس الأمن، طرفي النزاع في البلاد إلى هدنة، مشيرًا إلى ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لقرار حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا.

كما طالب سلامة حكومة الوفاق، بوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا، مؤكداً أن معظم قتلى الغارات الجوية خلال الحرب على العاصمة طرابلس “مدنيون”.

