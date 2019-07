وزير الداخلية الإيطالي: من غير المقبول استهداف المستشفيات في ليبيا

أدان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، استهداف مراكز طبية وأهداف مدنية في العاصمة طرابلس، في إشارة إلى قصف جوي طال مستشفى ميدانيا ومدرسة في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي.

وقال سالفيني، في تصريح صحفي إنه “من غير المقبول الهجمات التي تشن على أهداف مدنية (مستشفيات ومطارات) ومن غير المقبول أيضاً صمت معظم المنظمات الدولية تجاه هذه الاعتداءات”.

ووفق سالفيني، فإن “من يغذي الحرب في ليبيا، يكره إيطاليا وأوروبا ويعرِّض أمن القارة بأسرها للخطر”.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بإن سالفيني استعرض اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الليبي فتحي باشاغا “الوضع في طرابلس وخاصة ظروف السكان المدنيين ومسألة السيطرة على الهجرة”.

واكد سالفيني خلال المحادثة الهاتفية “الدعم والتعاون من طرف الحكومة الإيطالية”، معربا عن أمله في العودة السريعة إلى الاستقرار”

.

