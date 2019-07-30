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“معيتيق” يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
بحث النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، خلال الاجتماع الذي عقده مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ” جوشوا هاريس”، الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وإشادته بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتأكيده استمرار التعاون بين البلدين.

كما استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تبذل في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على كامل التراب الليبي.

وتطرق السيد النائب والقائم بالأعمال على أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الحرب على طرابلس، وتأكيد السيد ” جوشوا هاريس”، على أن الحل في ليبيا سياسياً وليس عسكرياً .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .معتيق حمار وغبى متصور انه سيكون مثل امير قطر يغرى الامريكان بالدعم الاقتصادى للتغاضى عن جرائمه مع ان الامريكان سوف يحلبوه حتى يفلس ووقتها يتخلوا عنه اما انت فالشمس تغرب عنكم فى طرابلس وتشرق على الجيش الوطنى ولا قيمة لكم امام الكابو الامريكانى ترامب اما اى سفيه فبياع كلام معسول ولا يملك اى قرار ياحمار

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