“معيتيق” يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

المتوسط:

بحث النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، خلال الاجتماع الذي عقده مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ” جوشوا هاريس”، الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وإشادته بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتأكيده استمرار التعاون بين البلدين.

كما استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تبذل في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على كامل التراب الليبي.

وتطرق السيد النائب والقائم بالأعمال على أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الحرب على طرابلس، وتأكيد السيد ” جوشوا هاريس”، على أن الحل في ليبيا سياسياً وليس عسكرياً .

