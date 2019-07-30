الإيجاز الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي اليوم الثلاثاء

قرنادة 30 يوليو 2019 (وال) – الإيجاز الصحفي اليومي للناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي ليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 ميلادي.

– دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يطلع اليوم الثلاثاء على مستجدات سير العمل بوزارة العمل، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي الوزير الدكتور مسعود صوة، ويناقش معه بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر سير عمل الوزارة، والعراقيل التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لها، ويؤكد على ضرورة معالجة ملف الباحثين عن العمل، من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهذه الفئة بما يكفل الاستفادة من خدماتهم للوطن.

– دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يبحث اليوم الثلاثاء سير العمل ببلدية براك في الجنوب الليبية واحتياجاتها وأبرز العراقيل التي تواجه العمل فيها، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية السيد الجيلاني علي الجيلاني، بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ويناقش كيفية وضع الحل لمشاكل بلدية براك لضمان سير العمل على الوجه الأمثل، صادرا دولته التعليمات لتوفير لكافة احتياجات البلدية.

– دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني يبحث اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير العمل ببلدية بني وليد وآليات حلحلة المختنقات التي تواجه عملها وذلك خلال اجتماع برئيس المجلس التسييري للبلدية السيد بشير عجاج بحضور معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووكيل عام وزارة الدفاع – المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ويناقش خلال الاجتماع الذي حضره أيضا عضو المجلس التسييري لبلدية بني وليد السيد خيري سالم المهدي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، المختنقات التي تواجه البلدية في كافة القطاعات، وخاصة قطاعات التعليم والصحة والمياه، حيث أصدر دولته التعليمات بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للبلدية لضمان توفير المعيشة الكريمة للمواطن.

– مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يصدر القرار رقم (540) لسنة 2019م بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الشويرف برئاسة السيد أحمد محمد أبو القاسم، وعضوية ستة آخرين، على أن يمارسون اختصاصاتهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

– مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة يصدر القرار رقم (537) لسنة 2019 ميلادي ويأذن بموجبه لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ وقدره أربعة ملايين دينار ليبي لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي لغرض فتح اعتماد مستندي بقيمة مليون دولار أمريكي لصالح مركز الحسين للأورام، وذلك لعلاج الأطفال المصابين بالمرض.

– معالي نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الاحيرش يبحث رفقة معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووزير الصناعة مع لجنة الأزمة ببلدية الغريفة الأوضاع التي تعاني منها البلدية مثل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والذي يترتب عليه نقص مياه الشرب، وكذلك أزمة الوقود ونقص المولدات لجلب المياه من الآبار ونقص مادة الدقيق ، حيث أوضح السادة الوزراء أن الحكومة المؤقتة لن تدخر جهدًا في توفير كل متطلبات المنطقة، من مضخات وسيارات إسعاف وأن الخلل يكمن بإدارات البلدية وقطاعاتها المختلفة التي تعاني من انعدام المصداقية في إيصال هذه الاحتياجات، كما أكد معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الاحيرش إنه تم إرسال كل احتياجات البلدية، وسوف يتم متابعة وصولها للمواطن بمنطقة الغريفة .

– معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش يشارك في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للتشغيل للحد من مشاكل البطالة بين الشباب بعنوان المشروعات المتوسطة والصغيرة كأداة للحد من مشاكل البطالة بين الشباب وذلك بمشاركة عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، ووزير العمل، ووزير الصناعة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس هيئة السياحة، حيث تناولت الورشة التي اقيمت بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار بالتعاون مع كلية الاقتصاد بالجامعة شرحا مفصلا للتعريف بدور الهيئة العامة للتشغيل في رعاية الشباب والحد من البطالة ودعمها للمشروعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى التعرف على مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصر المشروعات التي من الممكن أن تكون قابلة للتطبيق في البيئة الليبية ، وكذلك تعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب الليبي واستعراض بعض التجارب والنماذج الناجحة في دعم الشباب، من خلال طرح عدد من الورقات العلمية والبحثية في مجال ريادة الأعمال من قبل الخبراء والمختصين في المجال.

– إجراء مراسم التسليم والاستلام للجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي في الحكومة الليبية المؤقتة، بين رئيس لجنة الإدارة السابق الدكتور صالح الاوجلي، ورئيس لجنة الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد بورتيمة؛ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة رقم (503 ) لسنة 2019 ميلادي، بحضور اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب.

– اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المنبثقة عن الحكومة الليبية المؤقتة تنظم لقاء عمل حول معايير العملية الانتخابية بطرق مهنية، حيث ناقشت اللجنة أهم التحديات التي ستواجه اللجنة وكيفية الخروج بأفكار ومقترحات من شأنها ضمان تغطية الانتخابات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة وتثقيف الناخبين والمرشحين بأهم أسس ومعايير العملية الانتخابية بطرق مهنية.

– محكمة استئناف البيضاء تلغي قرار الرئاسي غير الدستوري القاضي بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب لانعدام الصفة لدى فايز السراج ومن معه في الرئاسي.

– انعكاسا لسياسة الحكومة الليبية المؤقتة بقطاع التعليم والعملية التعليمية في البلاد، جامعة بنغازي تحل الأولى محلياً حسب تصنيف ويبوميتركس العالمي .

– تواصل الجسر الجوي الذي ينقل حجاج بت الله الحرام من مختلف المطارات الليبية إلى الأراضي المقدسة .

– اختتام دورة إعداد مأمور الضبط القضائي لموظفي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية المؤقتة بمعهد تدريب الشرطة بالهواري في مدينة بنغازي. (وال – قرنادة)

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