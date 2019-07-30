سلطنة: القوات المسلحة هي من تملك مبادرة وقف إطلاق النار إن أرادت ذلك

قالت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، إن ما يمكن استنتاجه من إحاطة المبعوث الأممي، غسان سلامة، هو طلبه وقف إطلاق النار، دون شروط مسبقة.

مشيرة إلى أن هذا الطلب يؤكد أن السراج ومليشياته لم تعد تملك رفاهية وضع الشروط لوقف إطلاق النار، وأن القوات المسلحة الليبية هي من تملك تلك المبادرة إن أرادت ذلك.

وأضافت المسماري أن حديث سلامة عن المأساة التي يتعرض لها المهاجرون غير القانونيين، جراء إيداع سلطات الوفاق لهم في مراكز تحت مرمى النيران، رغم طلب البعثة بإبعادهم عنها، يعني مسؤولية الوفاق عما يتعرض له المهاجرون.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن سلامة رمى فقط بالكرة في ملعب مجلس الأمن، ليقول ضمنيا إنني عجزت عن إيجاد أي مقاربات وحلول في ليبيا.

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