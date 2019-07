مستشار الجيش: إحاطة “سلامة” كلام مرسل لا يعبر عن الواقع

المتوسط:

قال مستشار الجيش ، صلاح الدين عبد الكريم، إن “ما قاله المبعوث الأممي، غسان سلامة، كلاما مرسلا لا يضع الواقع نصب عينيه”.

وقال عبدالكريم، “إن أراد غسان سلامة سلاما في هذه المنطقة عليه أن يضغط من خلال الأمم المتحدة وأن يقوم بإجراءاته في تجريد العصابات المسلحة الإرهابية من سلاحها وجعل الجيش الليبي يدخل إلى عاصمته دون إراقة دماء”.

وأكد عبد الكريم “لم نسمح بوقف إطلاق نار في حالة طلب ذلك، لأننا ندرك التجارب التاريخية الصادقة في هذا الموضوع ولن نسمح بتقسيم طرابلس لخطوط خضراء جزء منها يكون تابعا لحكومة السراج”.

