الآغا : قرار منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي “مهزلة”

العنوان_البيضاء

وصف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الثلاثاء إعلان مركزي طرابلس والمجلس الرئاسي غير الشرعي عن الشروع في صرف منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسم أنه اللعب في الوقت الضائع.

وأشار آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن تخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي إلى 163٪ ليصبح الدولار بـ 3,67 دينار ليبي.

وقال رئيس اللجنة حول قيمة منحة أرباب الأسر التي أعلن مركزي طرابلس عن الشروع فيها وهي 500 دولار عن كل فرد، يفترض أن تكون 1000 دولار كما أعلن في السابق :”إذن لايوجد تنسيق..أين الشفافية..أين باقي المنحة”.

ولفت آغا إلى أن القوات المسلحة سوف تدخل إلى طرابلس وسوف تنتهي هذه المهزلة .

وكان مصرف ليبيا المركزي طرابلس أعلن اليوم الثلاثاء البدء في بيع الدولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر.

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