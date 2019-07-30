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الآغا : قرار منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي “مهزلة”

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_البيضاء

وصف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الثلاثاء إعلان مركزي طرابلس والمجلس الرئاسي غير الشرعي عن الشروع في صرف منحة أرباب الأسر وتخفيض الرسم أنه اللعب في الوقت الضائع.

وأشار آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن تخفيض الرسم على بيع النقد الأجنبي إلى 163٪ ليصبح الدولار بـ 3,67 دينار ليبي.

وقال رئيس اللجنة حول قيمة منحة أرباب الأسر التي أعلن مركزي طرابلس عن الشروع فيها وهي 500 دولار عن كل فرد، يفترض أن تكون 1000 دولار كما أعلن في السابق :”إذن لايوجد تنسيق..أين الشفافية..أين باقي المنحة”.

ولفت آغا إلى أن القوات المسلحة سوف تدخل إلى طرابلس وسوف تنتهي هذه المهزلة .

وكان مصرف ليبيا المركزي طرابلس أعلن اليوم الثلاثاء البدء في بيع الدولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • بنغازي لا تتدخل في شءون الادارة في طرابلس ، ادارة بنغازي الان توجد لديهم تجاوزات لا حصر لها من بنوك سرقت في وضح النهار من. زمرة معينة وأصبحوا يرتدون البدل والسيارات الفارهة – ومعظم جنود بنغازي مقطوعين الايدي والارجل من جراء الحرب التي استغلها المتشدقون بالحرية والعدالة ناهيك عن بأخرات السيارات المستوردة التي يجلبها التجار المتملقون كل أسبوع والتي لم يتحصل منها المواطن البسيط حتى على ما يسد حاجيات أسرته .
    ومعظمها مهربة لمصر ومن ميزانية المصارف في بنغازي .
    العاملون في المصانع يشتكون من عدم دفع مرتباتهم ، والاخرون يحاولون فقط الحصول على المال للهروب من البلاد – وكذلك حادثة تهريب الأموال من مطار بنينة لتركيا التي تم ضبطها من شباب مسلحين وأعادوها للمصرف ، وكذللك ملفات الجرحى التي استغلتها بعض الايادي وتم اختلاسها . وملفات التزوير في الألقاب والأسماء للهروب من القضايا التي تم ضبطها في مراجعات الملفات في بعض الادارات للأسف .
    اذا كُنتُم تدعون الوطنية فأبدوا بانفسكم قبل محاسبة الآخرين ، رحم الله من عرف قدر نفسه . ولا حول ولا قوة الا بالله

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