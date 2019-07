السراج: نتطلع أن تلعب روسيا دورا في حل الأزمة الليبية

المتوسط:

أكد رئيس الوزراء بحكومة الوفاق ، أن زيارات المسؤولين الليبين إلى روسيا لم تنقطع، ويجمعنا بروسيا علاقات صداقة وتعاون، وحريصون على تنمية وتفعيل الاتفاقات المبرمة معها في فترات سابقة وتحديثها وفقا للاحتياجات الحالية.

واضاف السراج ، أننا “نتطلع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا “.

وأكمل السراج، أن ” روسيا دولة كبرى وعلى الدول الكبرى مسؤولية الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، وهذه المسؤولية تفرض وقوفها ضد أي عدوان وتدخلها لتحقيق السلام العادل”.

