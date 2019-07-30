السراج: نتطلع أن تلعب روسيا دورا في حل الأزمة الليبية

المتوسط:
أكد رئيس الوزراء بحكومة الوفاق ، أن زيارات المسؤولين الليبين إلى روسيا لم تنقطع، ويجمعنا بروسيا علاقات صداقة وتعاون، وحريصون على تنمية وتفعيل الاتفاقات المبرمة معها في فترات سابقة وتحديثها وفقا للاحتياجات الحالية.
واضاف السراج ، أننا “نتطلع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا “.
وأكمل السراج، أن ” روسيا دولة كبرى وعلى الدول الكبرى مسؤولية الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، وهذه المسؤولية تفرض وقوفها ضد أي عدوان وتدخلها لتحقيق السلام العادل”.
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