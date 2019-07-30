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السراج: نتطلع أن تلعب روسيا دورا في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكد رئيس الوزراء بحكومة الوفاق ، أن زيارات المسؤولين الليبين إلى روسيا لم تنقطع، ويجمعنا بروسيا علاقات صداقة وتعاون، وحريصون على تنمية وتفعيل الاتفاقات المبرمة معها في فترات سابقة وتحديثها وفقا للاحتياجات الحالية.

واضاف السراج ، أننا “نتطلع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا “.

وأكمل السراج، أن ” روسيا دولة كبرى وعلى الدول الكبرى مسؤولية الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، وهذه المسؤولية تفرض وقوفها ضد أي عدوان وتدخلها  لتحقيق السلام العادل”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • انت حمار ياحمار بوتن رجل عسكرى يحب ان يحكم ليبيا شخصية عسكرية قوية مثل بوتن يعيد للدولة هيبتها مثلما فعل بوتن ويريد رئيس ليبى يعتبر الاخوان جماعة ارهابية مثلما فعل بوتن ولا يمكن لبوتن ان يدعم امعة تافه مثل السراقؤ

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