الاجتماع الثاني لمديري إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة

عقد بقاعة اجتماعات وزارة التعليم في مدينة البيضاء، الاجتماع الدوري الثاني لمديري إدارات التعاون الدولي بوزرات، وهيئات، ومؤسسات الحكومة المؤقتة، تحت شعار، الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحضور وزير التعليم، فوزي بومريز، إعداد مقترحات وتوصيات حيال البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول، ومراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى، وتزويد وزارة الخارجية بصور منها، كما تم إعداد تصور شامل لتحديد آفاق التعاون المستقبلي بين ليبيا وغيرها من الدول.

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