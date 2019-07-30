«المدار الجديد» تعيد تشغيل محطة تقوية على طريق بني وليد ترهونة

أفاد مصدر فني بشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد «بوابة الوسط» بأن شركة «المدار الجديد» تمكنت اليوم الثلاثاء من إعادة تشغيل محطة تقوية تابعة لها قرب مصنع الأعلاف على طريق بني وليد – ترهونة.

وقال المصدر إن هذه المحطة جرى تركيبها خلال الفترة الماضية من قبل «شركة المدار الجديد» لتوفير تغطية للشبكة على هذه الطريق التي كانت تعاني من انقطاع كافة الاتصالات، مؤكدًا أن الشركة شغلت المحطة على الطريق التي يستخدمها مواطنو بني وليد للذهاب إلى مدينتي طرابلس وترهونة.

وأشار المصدر إلى أن شركة «هاتف ليبيا» ستبدأ تفعيل بعض المحطات المتوقفة عن العمل في المنطقة مثل «محطة سوف الجين»، و«محطة وادي دينار»، مطالبًا المواطنين بضرورة حماية تلك المحطات من العبث أوالسرقة أوالتخريب، تفاديًا لانقطاع خدمة الاتصالات.

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