أكد ‏الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن القوات تتقدم في معركة طرابلس وتتمهل في اقتحام العاصمة حفاظا على أرواح المدنيين

وأضاف ‏المسماري، في تصريحات له ، أنه تم استهدف مراكز في مطار معيتيقة للطائرات المسيرة وغرف التحكم الخاصة بها.

وأكمل المسماري ، أن الميليشيات قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا.

