اجتماع لبحث الأوضاع المتردية التي تعاني منها بلدية الغريفة

عقد ظهر اليوم، اجتماع موسع ضم وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، ووزير الصناعة، السنوسي صالح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، عبد الرحمن الاحيرش، مع لجنة الأزمة ببلدية الغريفة، وذلك بمقر وزارة الزراعة بشحات.

الاجتماع تمحور حول الأوضاع المتردية التي تعاني منها بلدية الغريفة، مثل انقطاع الكهرباء، ونقص مياه الشرب، وأزمة الوقود، ونقص الخبز.

وأوضح الوزراء المجتمعون أن الحكومة لم تأل جهدا في توفير كل متطلبات المنطقة، من مضخات، وسيارات إسعاف، وأن الخلل يكمن في إدارات البلدية، وقطاعاتها المختلفة، التي تعاني من انعدام المصداقية في إيصال هذه الاحتياجات .

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