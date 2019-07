مصادر 218: سرقيوة على قيد الحياة

توصلت قناة 218 إلى معلومات جديدة بشإن فقدان الاتصال بعضو البرلمان سهام سرقيوة التي أعلن عن اختفائها منذ السادس عشر من يوليو، حين تعرضت لإطلاق نار أمام منزلها في بنغازي، في قضية شغلت الرأي العام الليبي والدولي، وطالبت هيئات ومؤسسات دولية وشخصيات اعتبارية بإطلاق سراحها والكشف عن ملابسات الحادثة كان آخرها حديث المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته أمس .

المعلومات الموثوقة من مصدر مطلع تشير إلى أن مفاوضات تجريها المجموعة التي ساهمت في تغييب النائبة على خلفية ما نسب إليها من تصريحاتها بشأن أبنائهم ممن غيبهم الموت في معارك الجيش والقوة المساندة في حربه ضد الإرهاب على مدار السنوات الماضية.

ويقول المصدر إن سرقيوة تعرضت للضرب أثناء عملية الاعتقال وأن مباحثاث تجري في كيفية الإفراج عنها، بعد تقديمها لضمانات تكفل عدم التعرض لهم

وكان زوج سرقيوة وابنها قد تعرضا إلى إطلاق نار أصيبا على إثره وأُدخلا المُستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تتوفر أي معلومات رسمية عن أوضاعهما الصحية منذ ذلك التاريخ .

